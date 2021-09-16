Jandarma ekipleri düğün, nişan ve özel günlerde havaya ateş açarak insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan magandalara karşı operasyon düzenledi.

Aksaray’da İl Jandarma Komutanlığı, belde ve köylerde yapılan düğünlerde insanların can güvenliğini tehlikeye atarak havaya ateş açan magandalara yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğün, nişan ve özel günlerin yapıldığı mekanlarda hem fiziksel takip hem de sosyal medya üzerinden teknik takip yaptı.

Yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

5 ŞÜPHELİ GÖZLATINA ALINDI

Aksaray’ın merkezinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler İbrahim B., Tuncay B., Yaşar A., Mahmut A. ve Şerafettin B. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

TEHLİKELİ MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 2 adet av tüfeği ve 595 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Aksaray'da jandarma ekipleri magandalara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi VİDEO



"ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİLECEKTİR"

Jandarma, yapılan başarılı operasyonun ardından açıklamada yaptı.

Açıklamada, "Halkın can ve mal güvenliğini korumak amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilecektir.” denildi.



