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    Aksaray’da kameramana tekme sallayıp, yumruk attı

    Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada demir çubukla kafasına aldığı darbeyle yaralanan kişi, acile taşındığı sırada yarasını unutup kendisini görüntülemek isteyen kameramana saldırdı.
    • İHA
    • 08.02.2021 - 07:50
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 08:25
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    Aksaray’da kameramana tekme sallayıp, yumruk attı

    Aksaray’ın Zafer Mahallesi 6808 Sokak’ta Veyis C. (36), kız arkadaşı Nuray Ç.'nin (35) yaklaşık 1 haftadır arkadaşlık yaptığı Hakan B.'nin (37) evini basarak tartışmaya başladı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Veyis C., yanında getirdiği demir çubuk ile Hakan B.'nin kafasına vurarak yaraladı.

    Olay sonrası Hakan B. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise hızla olay yerinden kaçtı.

    HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

    Kavga seslerini duyan yaralının komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Hakan B., ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi.

    Aksaray’da yarasını unutup kameramanı tekmeledi İZLE

    SEDYE ÜZERİNDE SALDIRDI

    Ambulanstan sedye ile indirilerek acil servise taşınan Hakan B.,  yarasını unutup kendini görüntülemek isteyen kameramana sedye üzerinden tekme ve yumruk attı.

    Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aksaray’da kameramana tekme sallayıp, yumruk attı #1

    Aksaray’da kameramana tekme sallayıp, yumruk attı #2

    Aksaray’da kameramana tekme sallayıp, yumruk attı #3

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