Aksaray'da kamyon, yolcu otobüsüne çarptı: 4 yaralı

Şanlıurfa'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü ile briket yüklü kamyon kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aksaray'da, Şanlıurfa'dan İstanbul'a giden bir yolcu otoboüsü, gece 04.30 sıralarında Aksaray- Adana yolu Organize Sanayi Kavşağı'na giriş yaptı.

Şanlıurfa'dan İstanbul'a giden Hacı Mehmet Uyuşmaz yönetimindeki 63 AS 926 plakalı yolcu otobüsü ile İbrahim Çetinkaya'nın (43) kullandığı briket yüklü 68 DE 175 plakalı kamyonun çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

4 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otobüs, refüje çarptı. İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü İbrahim Çetinkaya, yanındaki Ömer Çetinkaya (18) ve otobüsteki yolculardan Ali Rıza Kurnaz (18), Ahmet Ayıkgöz'e (64) sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTOBÜSTE 29 YOLCU VARDI

Yolcu otobüsü muavini Adil Ceylan, 29 yolcu olduğunu belirterek, şoförün yanındaki koltukta uyuduğunu, büyük gürültü duyduğunu ve koridora düştüğünü söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





















