İHA
Aksaray’da tehlikeli yolculuk görenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Aksaray - Adana Kara yolunun 1. kilometresinde kamyonete büyük çuvallarla yük yükleyen sürücü tek bir iple bağladığı o yükle karayoluna çıktı.
Sürücüler şoke oldu
Kamyonetin neredeyse 3 katı yük yüklenen kamyoneti seyir halinde gören sürücüler adeta şok geçirdi.
Yükü sol tarafa kaydı
Yürekleri ağza getiren kamyonet sürücüsü yükün sol tarafa kaymasına da aldırış etmeden adeta kazaya davetiye çıkarırcasına seyretmeye devam etti.
Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
Kameraya yansıyan görüntülerde devrilmesi an meselesi olan kamyonetin de yükle birlikte sol tarafa yattığı görülürken karayolundaki bu tehlikeli taşımacılık herkesi pes dedirtti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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