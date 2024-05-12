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Aksaray'da kamyonetin kendinden büyük yükü kazaya davetiye çıkardı

Aksaray'da kamyonetin kendinden büyük yükü kazaya davetiye çıkardı Kendinden neredeyse 3 kat büyük yüküyle seyreden ve yükün sol tarafa kaymasını umursamayan sürücü kazaya davetiye çıkarırken görenleri yüreğini ağzına getirdi. O anlar diğer sürücüler tarafından anbean kaydedildi.