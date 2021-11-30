Aksaray'da kavgada balkondan atlayan Sultan'ın eşi serbest

3'üncü kattan atlayan 17 yaşındaki Sultan'ın, eşiyle kavga ettikten sonra balkondan atladığı ortaya çıktı. 22 yaşındaki eşi Ali Ö., Sultan Ö.'nün tartışmadan kaçtığını söyledi.

28 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Aksaray'daki Paşacık Mahallesi 1606 Sokak'taki 5 katlı binanın 3'üncü katında 17 yaşındaki Sultan Ö., iddiaya göre, eşi Ali Ö. ile evde otururken çıktığı balkondan beton zemine düştü.

Sultan Ö.'yü yerde kanlar içinde gören komşuları durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sultan Ö., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TARTIŞMADAN SONRA BALKONA ÇIKTI

Tedavisi devam eden ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan Sultan Ö.'nün ilk ifadesinde, eşiyle ailevi nedenlerle tartıştıktan sonra balkona çıkıp, kendisini boşluğa bıraktığını söylediği öğrenildi.

EŞİ İFADE VERDİ

Olayın ardından gözaltına alınan 22 yaşındaki eşi Ali Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest kaldı. Ali Ö.'nün, emniyetteki ifadesinde aile içi tartışmadan dolayı eşinin balkondan atladığını söylediği belirtildi.









