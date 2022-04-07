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    Aksaray'da kayınvalide ve kayınbabasını vuran damada yakalama kararı

    Boşanma aşamasındaki eşi ile konuşmaya gittiği sırada kayınvalidesi ve kayınbabasını vuran damadın, savcılığın itirazı üzerine yakalanmasına karar verildi.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 17:36
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 17:49
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    Aksaray'da kayınvalide ve kayınbabasını vuran damada yakalama kararı

    Aksaray'ın Yeşilova Beldesi'ne giden Servet İpek, boşanma aşamaında olduğu eşinin ailesinin evinde dehşet saçtı.

    Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında 10 yıllık eşi, 1 çocuğunun annesi Tuğba İpek ile konuşmak için kayınpederi Halil İbrahim Yeşilay'ın evine gitti.

    Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    ÇİFTİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Kavga sırasında İpek, av tüfeğiyle Halil İbrahim Yeşilay ve kayınvalidesi Raziye Yeşilay'a ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Halil İbrahim Yeşilay'ın sol ayağı ve eline, Raziye Yeşilay'ın da sol eline isabet etti.

    Servet İpek, otomobiliyle kaçarken, Yeşilay çifti ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilen çiftin tedavisi sürüyor.

    Aksaray da kayınvalide ve kayınbabasını vuran damada yakalama kararı #1

    TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

    Servet İpek, jandarma tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İpek, salı günü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı da İpek'in serbest bırakılmasına itirazda bulundu.

    İtirazı kabul eden Aksaray 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliği, İpek'in serbest bırakılması kararını kaldırarak, tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Jandarma ve polis, İpek'in yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Aksaray da kayınvalide ve kayınbabasını vuran damada yakalama kararı #2


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