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- Aksaray'da kaza: Gaz ve fren pedalına paspas sıkıştı
Aksaray'da kaza: Gaz ve fren pedalına paspas sıkıştı
Hacılar Harmanı Mahallesi'nde otomobilin gaz ve fren pedalının arasına paspas girdi. Takla atan aracın içerisindeki baba ve oğlu yaralandı.
- İHA
- 24.12.2021 - 16:52
- Güncelleme : 24.12.2021 - 16:55
Aksaray'ın Hacılar Harmanı Mahallesi'nde seyir halinde olan Ali A. (25) kontrolündeki 68 ABK 339 plakalı otomobilde, gaz ve fren pedalının arasında paspas sıkıştı.
OTOMOBİL YUVARLANDI
Bunun sonucunda otomobil kontrolden çıkarak boş araziye yuvarlandı.
Kazada sürücü Ali A. ve yolcu konumundaki babası Hakkı A. (52) yaralandı.
Olaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI BABA VE OĞLU TEDAVİ ALTINDA
Yaralı baba ve oğlu ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.