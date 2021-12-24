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    Aksaray'da kaza: Gaz ve fren pedalına paspas sıkıştı

    Hacılar Harmanı Mahallesi'nde otomobilin gaz ve fren pedalının arasına paspas girdi. Takla atan aracın içerisindeki baba ve oğlu yaralandı.
    • İHA
    • 24.12.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 16:55
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    Aksaray'da kaza: Gaz ve fren pedalına paspas sıkıştı

    Aksaray'ın Hacılar Harmanı Mahallesi'nde seyir halinde olan Ali A. (25) kontrolündeki 68 ABK 339 plakalı otomobilde, gaz ve fren pedalının arasında paspas sıkıştı.

    OTOMOBİL YUVARLANDI

    Bunun sonucunda otomobil kontrolden çıkarak boş araziye yuvarlandı.

    Kazada sürücü Ali A. ve yolcu konumundaki babası Hakkı A. (52) yaralandı.

    Olaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    YARALI BABA VE OĞLU TEDAVİ ALTINDA

    Yaralı baba ve oğlu ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Aksaray da kaza: Gaz ve fren pedalına paspas sıkıştı #1

    Aksaray da kaza: Gaz ve fren pedalına paspas sıkıştı #2

    Aksaray da kaza: Gaz ve fren pedalına paspas sıkıştı #3

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