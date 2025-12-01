Aksaray’da kaza haberini aldığı yakınını görünce kalp krizi geçirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aksaray’ın Küçükbölcek Mahallesi’ndeki Sanayi Üst Geçidi altında, E.P. yönetimindeki 42 AGH 589 plakalı minibüs ile 06 CKF 122 plakalı otomobil çarpıştı. Maddi hasarla atlatılan kazada yaralanan olmadı.

KAZA YERİNE GELEN YAKINI FENALAŞTI

Kazayı duyarak olay yerine gelen sürücü E.P.’nin yakını İbrahim Yavuzer (55), bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekiler ve yakınları, kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yavuzer’e ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kalp masajı yaparak Yavuzer’i Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yavuzer kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaza ve sonrasındaki acı olayla ilgili inceleme başlattı.