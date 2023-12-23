Aksaray'da kaza yapan alkollü sürücü yakalandı: Çekebilirsin 1 milyon takipçim yok Polisin dur ihtarına uymayan ve otomobille kaza yapan sürücü, aracını bırakıp yaya olarak kaçtı. Ekiplere yakalanan şahsın ehliyetsiz ve 1 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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DHA

Güvenlik güçleri, trafik denetimlerini sürdürüyor.

Şüphe üzerine durdurulan araçlarda ise sürücüler cezasız kalmıyor.

Bugün de Aksaray'da harekete geçen ekiplerin, 'dur' ihtarında bulunduğu otomobilin sürücüsü kaçtı.

Kaçarken kaza yaptı: Alkollü çıktı

Yaklaşık yarım saat süren takibin ardından sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Paşacık Mahallesi'nde kaldırıma çarpıp durdu.

Kaza yapan sürücü, bu kez aracı bırakıp kaçtı. Polis ekiplerinin takibiyle yakalanan sürücü Recep Filikçi'nin kontrolünde 1 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

18 bin TL ceza yedi

Sürücüye, 'Alkollü araç kullanmak', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Dur ihtarına uymamak', 'Kırmızı ışıkta geçmek', 'Ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'Ters şeritten gitmek' suçlarından toplam 18 bin 220 lira ceza uygulandı, ehliyetine el koyuldu.

Otomobil otoparka çekildi.

"Beni istediğin kadar çekebilirsin"

Hastaneye sağlık kontrolüne getirilen sürücü Filikçi, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çek dayım, kurban olduğum, beni istediğin kadar çekebilirsin. Benim 1 milyon takipçim yok. Ehliyetim yok ve alkollü olduğum için kaçtım." derken, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)