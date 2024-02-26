Aksaray'da kaza yapan kuryenin sepetinden uyuşturucu çıktı

DHA
Aksaray merkez Ereğlikapı Mahallesi'nde jandarma ekipleri kebapçı kuryesi Mehmet B.'nin (28) uyuşturucu satacağı bilgisine ulaştı.
Ekipler motosikletten inen kuryeyi suçüstü yakalamak isterken Mehmet B., ekipleri fark edip motosikletiyle kaçmaya başladı.
Uyuşturucu yere döküldü
Motosikletle kaza yapan Mehmet B. yaralanırken motosikletin sepetindeki uyuşturucu yere döküldü.
Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince yaralı kurye ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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