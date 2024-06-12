Aksaray'da kaza yapan sürücü: Ayağım yerinde mi 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nın hayatını kaybettiği trafik kazasından yaralı kurtulan 2.40 promil alkollü sürücü, ambulanstan indirilip acile taşındığı sedyede “Ayağım yerinde mi” diye sağlık ekiplerine sordu.

İHA

Saat 02.50'de Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi yolu Selime beldesi yakınlarında yaşanan olayda Aksaray'dan Güzelyurt ilçesi istikametine seyreden Okan Yalçın (29) idaresindeki hafif ticari araç, Güzelyurt ilçesinden Aksaray istikametine seyreden Resul K. (32) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle tekeri yerinden kopan hafif ticari araç, yoldan çıkıp yaklaşık 2 metre derinliğindeki şarampolden aşağıya takla atarken otomobil, savrularak karşı şarampole düştü.

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Her 2 aracın da adeta hurdaya döndüğü kazada hafif ticari aracın sürücüsü olan AK Parti Güzelyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın (29) olay yerinde hayatını kaybetti, yanında yolcu olarak bulunan Enes A. (22) ve 68 ABM 823 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanındaki yolcu Emre D. (33) yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından fark edilen kaza, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

"Ayağım yerinde mi?"

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken ambulanstan indirilen Resul K., başındaki görevli hemşireye defalarca “Ayağım yerinde mi?” diye sordu. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken araç sürücüsü Resul K.'nin, 2.40 promil alkollü olduğu belirlendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)