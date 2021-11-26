Otomobilin çarptığı "Duman" isimli kedisinin öldüğü gören kadın ağlamaya başladı.

Aksaray Hassas Mahallesi 6613. Sokak'taki evinde iki kedisiyle yaşayan 57 yaşındaki Senem Doğan, kedisine araç çarptığını gördü.

Kazanın bulunduğu yere gelen Doğan, 2 yıldır beslediği kedisini yerden alarak sevdi ve öptü.

AĞLAMAYA BAŞLADI

Doğan, kedisinin öldüğünü anlayınca uzun süre gözyaşı döktü.

Aksaray'da kedisinin öldüğünü gören kadın gözyaşı döktü



"KİMİN ÇAPTIĞINI GÖREMEDİM GÖTÜRÜP GÖMECEĞİM"

Evde kedisini göremeyince dışarı onu aramaya çıktığını ve bu halde yolda yatarken bulduğunu anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Kedimi gördüğümde çok üzüldüm. 12 yıldır benimle yaşayan bir kedim vardı. Duman'a da 2 yıldır bakıyordum. Arada dışarı çıkıyorlardı ama hemen dönüyordu. Bu sefer gelmeyince ben de bakmaya başlamıştım. Böyle bir durumla karşılaştım. Kimin çarptığını göremedim. Götürüp gömeceğim şimdi."