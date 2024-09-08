Aksaray'da kendisini rahatsız eden adamı vurdu Kendisine mesaj atarak rahatsız ettiği için Ahmet B.’yi oturduğu kafede tabancayla vuran 36 yaşındaki Betül S., tutuklandı.

DHA

Aksaray-Ankara kara yolu Çiftlik Mahallesi'ndeki kafeye gelen Betül S., kendisine mesaj atıp rahatsız ettiğini öne sürdüğü Ahmet B.'ye çantasından çıkardığı tabancı ile ateş etti.

Bacak ve karnından yaralanan Ahmet B., yere yığılırken, Betül S. ise kaçtı. Kafedeki diğer müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ahmet B., ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Ahmet B.'nin tedavisi sürüyor.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri Betül S.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Ahmet B.'nin kendisine sürekli mesaj atarak rahatsız ettiğini ve bu nedenle suçu işlediğini söyleyen Betül S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Betül S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASI OLAYI KAYDETTİ

Öte yandan, olay anı kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Betül S.'nin Ahmet B.'nin yanına gelip, çantasından çıkardığı tabancayla art arda ateş ettiği ve Ahmet B.'nin kaçmaya çalıştığı görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)