Aksaray'da kimlik soran trafik şube müdürüne tekme atan şüpheli ile 2 yakını tutuklandı Kentte hasarlı kazanın ardından kimlik soran Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç'a tekme atan Sait Solak ile olaya karışan sürücü Serkan Solak ve Rahmi Solak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serkan Solak'ın alkol kontrolünde 2.60 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Aksaray'da Serkan Solak yönetimindeki hafif ticari araç, Ümmet Eğritaş yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Serkan Solak araçtan inip kaza yerinden kaçtı. SÜRÜCÜ VE YAKINLARI OLAY YERİNE GELDİ Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Trafik polisleri inceleme yaparken, Serkan Solak ile yakınları Sait Solak ve Rahmi Solak kaza yerine geldi. ŞUBE MÜDÜRÜNE TEKME ATTI Polis ekiplerinin Solak ve yakınlarından kimlik istedi. Kimlik vermemek için polise direnen şüphelilerden Sait Solak, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç'a tekme attı. SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Polis ekipleri, biber gazı kullandığı 3 kişiyi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı. Sürücü Serkan Solak'ın yapılan alkol kontrolünde 2.60 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. ÇIKARILDIKLARI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDILAR Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Gürsoy Yalvaç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi. Gözaltına alınan sürücü Serkan Solak, Sait Solak ve Rahmi Solak, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

