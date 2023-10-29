Aksaray'da kırmızı ışık ihlali 2 can aldı! Sürücü tutuklandı... Kırmızı ışık ihlali yapan büyükbaş hayvan yüklü kamyonet kavşaktan dönmek isteyen servis minibüsü ile çarpıştı. 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Aksaray'da 24 Ekim günü sabah saat 08.30 sıralarında Erol Özkök (27) idaresindeki büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile kavşaktan dönüş yapan Fahrettin Ö. (55) yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza anı kamyonet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini gösterdi.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlar şarampole savruldu.

2 kişi hayatını kaybetti

Servis minibüsünde bulunan Bahtiyar Görgülü olay yerinde hayatını kaybetti.

Aynı servis aracında bulunan mesai arkadaşı Memduha Kılıç ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

19 kişi hastaneye kaldırıldı

Sürücülerle birlikte yaralanan toplam 19 kişi hastanede tedavi altına alınırken, çok sayıda büyükbaş hayvan da telef oldu.

Sürücü ışık ihlali yaptı

Kazanın ardından yaralanarak hastanede tedavi altına alınan, kırmızı ışık ihlali yapan Erol Özkök tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek polis ekiplerince Aksaray Adliyesine götürüldü.

Burada hakim karşısına çıkarılan kamyonet sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)