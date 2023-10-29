Aksaray'da kırmızı ışık ihlali 2 can aldı! Sürücü tutuklandı...

Aksaray'da 24 Ekim günü sabah saat 08.30 sıralarında Erol Özkök (27) idaresindeki büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile kavşaktan dönüş yapan Fahrettin Ö. (55) yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza anı kamyonet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini gösterdi.
Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlar şarampole savruldu.
2 kişi hayatını kaybetti
Servis minibüsünde bulunan Bahtiyar Görgülü olay yerinde hayatını kaybetti.
Aynı servis aracında bulunan mesai arkadaşı Memduha Kılıç ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
19 kişi hastaneye kaldırıldı
Sürücülerle birlikte yaralanan toplam 19 kişi hastanede tedavi altına alınırken, çok sayıda büyükbaş hayvan da telef oldu.
Sürücü ışık ihlali yaptı
Kazanın ardından yaralanarak hastanede tedavi altına alınan, kırmızı ışık ihlali yapan Erol Özkök tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek polis ekiplerince Aksaray Adliyesine götürüldü.
Burada hakim karşısına çıkarılan kamyonet sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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