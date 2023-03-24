Aksaray'da kırmızı ışıkta geçen tırın aracı biçtiği anlar Aksaray’da tırın hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İHA

Aksaray-Adana karayolu organize kavşakta meydana gelen olayda, Adana’dan Aksaray istikametine seyreden 27 yaşındaki İ.H.C. idaresindeki tır organize sanayiinden çıkan 30 yaşındaki Osman Bozkıl yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

30 metre sürükledi

Çarpışmanın etkisiyle tırın altında kalarak yaklaşık 30 metre sürüklenen araç, aydınlatma direğine çarparak refüjde durabildi.

Tırın yan yattığı kazada hafif ticari aracın bir kısmı tırın altında kalarak adeta hurdaya döndü.

Sürücü hayatını kaybetti

Tır sürücüsü ve hafif ticari araç sürücüsü kazada ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan Osman Bozkıl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma başlatılan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Tırın kırmızı ışıkta geçtiği görülüyor

Görüntülerde Osman Bozkıl idaresindeki hafif ticari aracın kavşakta kırmızı ışıkta beklediği, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte yola çıktığı ve sonrasında kırmızı ışıkta geçtiği anlaşılan tırın çarpmasıyla metrelerce sürüklediği görülüyor.

Soruşturmanın seyrini değiştirecek olan görüntüler kazada ölen Osman Bozkıl’ın yakınları tarafından adli makamlara verilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.