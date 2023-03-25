Aksaray'da kırmızı ışıkta geçip 1 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsü tutuklandı Tırın hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ticari aracın sürücüsü hayatını kaybederken, yaralanan ve hastaneden taburcu olan tır sürücüsü tutuklandı.

İHA Aksaray - Adana Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda Adana’dan Aksaray istikametine seyreden 27 yaşındaki İ.H.C. idaresindeki tır, kırmızı ışıkta geçerek organize sanayiden çıkan Osman Bozkıl yönetimindeki 16 HCT 96 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansırken, çarpışmanın etkisiyle tırın altında kalarak yaklaşık 30 metre sürüklenen araç, aydınlatma direğine çarparak refüjde durabildi. Hurdaya döndü Tırın yan yattığı kazada hafif ticari aracın bir kısmı tırın altında kalarak adeta hurdaya döndü. Tır sürücüsü ve hafif ticari araç sürücüsü kazada yaralandı. Hayatını kaybetti Olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan Osman Bozkıl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi tamamlanan tır sürücüsü İ.H.C. ise hastaneden taburcu edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi Jandarma tarafından gözaltına alınan İ.H.C. adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.