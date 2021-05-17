Aksaray'da kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücüden polis ekiplerine hakaret

Aksaray’da kısıtlamayı delen alkollü sürücü polise hakaret edip basın mensuplarına saldırdı.

Aksaray’da alkollü halde sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücü, denetim yapan polisler tarafından durduruldu.

Sürücü Servet O. ekipler tarafından yapılmak istenen alkol muayenesini reddederek polislere hakaret etmeye başladı.

“İŞLEM YAPILSIN UMRUMDA OLMAZ”

Polisler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılan sürücü memurlara “Bağlayın benim arabamı. Beni bağlamayan adamın... Bağlayın lan. İşlem yapılsın, umurumda olmaz. Alkollüysem şahsıma” dedi.

“HERİFSEN GEL AL”

Aracının anahtarını polise vermek istemeyen sürücü polislere, “Herifsen gel bu kontağı al” diye bağırdı.

Olayı görüntüleyen basın mensuplarının “Neden sokağa çıktın?” sorusuna, "Sen niye çıktın?” diyerek cevap verdi.

“SEN DEVLETİ KORUSAN EVDE OLURDUN”

Gazetecilerin görüntü almasından rahatsız olan Servet O., “Sen neyi çekiyorsun. Yaptığın iş mi lan? Sen devletini korusan evde olursun, dışarıda olmazsın” diye hakaretler etti.

Olay yerine çağrılan asayiş ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülen sürücü burada yapılan kan testinde 169 promil alkollü çıktı.

Alkollü sürücüye toplam toplam 5 bin 175 TL para cezası kesildi.