Aksaray'da kızı eski nişanlısını tarafından öldürülen baba konuştu

Gittikleri nişan dönüşü, kızının eski nişanlısının saldırısına uğrayan baba, "Zanlının en ağır ve en büyük ceza ne varsa onu almasını istiyorum. Başka aileler yanmasın dünyam yıkıldı." dedi.

Aksaray'da kadın cinayeti yaşandı...

Ailesiyle birlikte bir yakınlarının nişanına giden 15 yaşındaki Melike Arıbaş, bir süre sonra nişana gelen ayrıldığı nişanlısı 22 yaşındaki Muhammet Kılıç’ın silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla başından vurulan Melike Arıbaş, kanlar içinde yere yığılırken kızını korumaya çalışan Doğanay Arıbaş da başından yara aldı.

Kızı öldü, baba yaralandı

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan baba- kızdan Melike Arıbaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Evlerinde taziyeleri kabul eden yaralı baba Doğanay Arıbaş, karşı tarafın daha önce kızlarını istediğini, rızası olmadığını ancak aile büyükleri araya girince nişanı yaptıklarını belirtti.

"Öz kardeşinden kızımı kıskanıyormuş"

Kızının yaşı küçük olması nedeniyle kendisinin bir baba olarak düğünün hemen yapılmasını istemediğini ifade eden acılı baba, şöyle konuştu: "Karşı taraf da bize, 'ağabeyi var önce onu evlendireceğiz ondan sonra Muhammet K.'nin düğününü yapacağız. Şimdilik bu işin ismi belli olsun' dedi, biz de onayladık. Nişanı yaptıktan 3 ay sonra kızım bana şikayette bulundu. Muhammet K., öz kardeşinden kızımı kıskanıyormuş, kızıma silah çekiyormuş. Bu olaydan sonra aileyi ve köyün muhtarını çağırdım. Aynı olayı bunların yanında da yaptı. Silahı çıkardı hepimize doğrulttu. Ben de bu işin kötüye gideceğini düşünerek, nişan eşyalarını gönderdim. Bu olayın ardından da evimin arkasından ve karşısından silah attı."

"Kızım yerde yatıyordu, üzerine sarıldım"

Arıbaş, bu durumlar karşısında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu, şikayetin ardından şüphelinin ertesi gün yine evin yakınlarında silah attığını ileri sürerek, "Tüm aile kınaya gitmiştik. Araçtan indiğimde silahın namlusuyla karşı karşıya geldim. Muhammet K, bana doğru ateş etti, kafamı hemen çektim ama kurşun kulağımın yanından girmiş ve omzumun arkasından çıkmış. Allah esirgedi beni. Kızım yerde yatıyordu, üzerine sarıldım. Silahı çevredekilere doğru tutunca üzerine yürüdüler. Eğer silah tutukluluk yapmasaydı, tüm ailemi vuracaktı." dedi.

"Başka aileler yanmasın"

Doğanay Arıbaş,, Muhammet Kılıç'ın en büyük cezayı alması için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini belirterek, "Devletimize güveniyorum. Zanlının en ağır ve en büyük ceza ne varsa onu almasını istiyorum. Başka aileler yanmasın. Dünyam yıkıldı. Biz gidemeden evladım gitti." diye konuştu.