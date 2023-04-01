Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil takla attı Takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtarılırken araç otoparka çekildi.

İHA

Aksaray'da tali yoldan E-90 karayoluna çıkan T.C. (30) idaresindeki 16 AJS 805 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bunun sonucunda otomobil, refüje çarparak takla atıp ters durdu.

Burnu kanamadan kurtuldu

Kazada araç adeta hurdaya dönerken, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından sürücü araç içinden çıkartılırken, olay yerine gelen polis ekipleri karayolunda güvenlik önlemi aldı.

Trafik bir süre tek şeritten verilirken, araç çekicisinin gelmesiyle birlikte otomobil otoparka çekilerek yol trafiğe açıldı.