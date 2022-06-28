Aksaray'da köpeğini öldürdüğü adamın evini kurşunladı, gardıropta yakalandı

Köpeğini öldürdüğü Musa Y.’nin evini kurşunlayıp zorla içeri giren Süleyman Altundağ, jandarma tarafından gardıropta saklanırken yakalandı.

Aksaray’ın Ağaçören ilçesine bağlı Avşar köyünde 25 Haziran’da, Musa Y.’nin evinin önünden aracıyla geçen Süleyman Altundağ, köpeğe çarptı.

Musa Y., köpeğinin ölümüne tepki gösterince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma, köylülerin araya girmesi ile son buldu.

DHA’nın haberine göre; Süleyman Altundağ, gece saatlerinde arkadaşları Ahmet D. (37), İbrahim Y. ve Namık G.'yi de yanına alarak tekrardan Musa Y.'nin evine geldi.

Eve ateş açtılar, zorla içeri girdiler

İddiaya göre, önce tabancayla eve ateş açıldı, ardından şüpheliler zorla içeri girdi. Şüphelilere müdahale eden komşular, şahısları evden çıkardı.

Musa Y. ile ailesinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Altundağ ile 3 arkadaşı geldikleri araçla kaçtı.

Gardıropta saklanırken yakalandı

Olay ile ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şüphelinin Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen jandarma, Süleyman Altundağ'ı saklandığı gardıropta yakaladı. Jandarmaya direnen Altundağ ile 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Kesinleşmiş 37 yıl 7 ay hapis cezası olduğu belirlendi

Birçok ilde hayvan hırsızlığı olmak üzere 30 ayrı suçtan 37 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Altundağ, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet D., İbrahim Y. ve Namık G. de adli kontrol kararıyla serbest kaldı.