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    Aksaray'da kullanma tarihi geçmiş 6 ton peynire el konuldu

    Kaçak peynir üretilen imalathaneye yapılan operasyonda, son kullanma tarihi geçmiş tulum peynirleri ele geçirildi.
    • DHA
    • 17.02.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 16:47
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    Aksaray'da kullanma tarihi geçmiş 6 ton peynire el konuldu

    Aksaray'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Taşpınar beldesinde A.B.'ye ait imalathaneye operasyon düzenlendi.

    6 TON TARİHİ GEÇMİŞ PEYNİR ELE GEÇİRİLDİ

    Merdiven altı imalathanede, çuval ve bidonda son kullanma tarihi geçmiş 6 ton 226 kilo tulum peyniri, 1750 kilo bitkisel yağ, 1625 kilo nişasta ve 5 hayvan derisi ile süt tankı ve peynir üretim makinesi bulundu.

    1 GÖZALTI

    A.B., 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçundan gözaltına alındı, ele geçirilen ürünler ise imha edildi. A.B., savcılık tarafından serbest bırakılırken, hakkındaki soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

    Aksaray da kullanma tarihi geçmiş 6 ton peynire el konuldu #1

    Aksaray da kullanma tarihi geçmiş 6 ton peynire el konuldu #2


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