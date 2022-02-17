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- Aksaray'da kullanma tarihi geçmiş 6 ton peynire el konuldu
Aksaray'da kullanma tarihi geçmiş 6 ton peynire el konuldu
Kaçak peynir üretilen imalathaneye yapılan operasyonda, son kullanma tarihi geçmiş tulum peynirleri ele geçirildi.
- DHA
- 17.02.2022 - 16:44
- Güncelleme : 17.02.2022 - 16:47
Aksaray'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Taşpınar beldesinde A.B.'ye ait imalathaneye operasyon düzenlendi.
6 TON TARİHİ GEÇMİŞ PEYNİR ELE GEÇİRİLDİ
Merdiven altı imalathanede, çuval ve bidonda son kullanma tarihi geçmiş 6 ton 226 kilo tulum peyniri, 1750 kilo bitkisel yağ, 1625 kilo nişasta ve 5 hayvan derisi ile süt tankı ve peynir üretim makinesi bulundu.
1 GÖZALTI
A.B., 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçundan gözaltına alındı, ele geçirilen ürünler ise imha edildi. A.B., savcılık tarafından serbest bırakılırken, hakkındaki soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.