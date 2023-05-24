Aksaray'da kum karma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti Aksaray'da bir fabrikada kum karma makinesine düşen işçi feci şekilde yaşamını yitirdi.

İHA

Aksaray'da feci olay...

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bulunan bir bims fabrikasında işçi olarak çalışan 38 yaşındaki Nuri Uçan, üretim esnasında çalıştığı kum karma makinesinin içine düştü.

Durumu fark eden diğer işçiler olaya hemen müdahale ederken ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekibi ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirlerken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın başlatıldığı olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Nuri Uçan'ın cesedi makine içinden Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarılırken cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.