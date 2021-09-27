Aksaray'da minibüse bindirilen 24 kaçak göçmen Avcılar'da yakalandı

İstanbul'dan Yunanistan'a götürülme vaadiyle insan kaçakçılarına kişi başı 2 bin dolar veren Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen, Avcılar'da yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

Afganistan uyruklu 24 göçmen, yurda kaçak girdikten sonra geldikleri İstanbul'da iddiaya göre Aksaray'da bağlantı kurdukları kişilere Avrupa'ya gitmek istediklerini söyledi.

İnsan kaçakçılarına kişi başı 2 bin dolar verdiklerini öne süren kaçak göçmenler, dün gece yarısı kapalı kasa minibüse bindirildikten sonra yola çıkarıldı.

Ancak, yolculuk kısa sürdü.

TAMİRCİ BULMAYA GİDİYORUM DEDİ, GERİ DÖNMEDİ

Avcılar'daki Firuzköy Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında sürücü aracın bozulduğunu öne sürerek tamirci bulmaya gideceğini söyledi.

Araç içerisinde kalan 24 kaçak göçmen çaresiz beklemeye başladı. Oldukça ıssız olan bölgede devriye gezen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekibi, saat 02.30 sıralarında minibüstekileri fark etti.

24 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLECEK

Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 16 kişilik minibüste bulunan 24 kişinin göçmen olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan ve aralarında sadece birkaç kişinin Türkçe bildiği göçmenlerin, kimlik tespitleri yapıldı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından sınır dışı edilmeleri için işlemlere başlandı.

POLİS İNSAN KAÇAKÇILARININ PEŞİNDE

Göçmenlerin bindirildiği minibüs çekici ile götürüldü.

Polis kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün şoförünü ve insan kaçakçılarını tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.