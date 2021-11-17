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- Aksaray’da minibüsün altında sürüklenen adam, hayatını kaybetti
Aksaray’da minibüsün altında sürüklenen adam, hayatını kaybetti
- DHA
- 17.11.2021 - 17:46
- Güncelleme : 17.11.2021 - 17:49
Aksaray’da Hacılar Harmanı Mahallesi 5835 Sokak'ta, saat 12.00 sıralarında Efrahim O., (23), minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada yol kenarındaki boş arazide otlayan koyunlarını takip eden Kadir Han'a (78) çarptı.
Efrahim O. kazayı fark etmeyince, Kadir Han yaklaşık 150 metre minibüsün altında sürüklendi.
SIKIŞTIĞI YERDEN 10 DAKİKADA ÇIKARILDI
Çevredekilerin uyarısı üzerine Efrahim O. aracını durdu.
Aracın altında sıkışan Kadir Han, çağrılan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Aksaray’da minibüsün altında sürüklenen adam, hayatını kaybetti VİDEO
YAKINLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Han, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayı duyup gelen kızı Elif Han, ''Babama ne oldu?'' diyerek gözyaşı döktü.
Elif Han'ı, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yakınlarından Ayşe Şen de Kadir Han’ın kaza yerinde kalan ayakkabısını eline alıp ağladı.
Sürücü Efrahim O. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
HAYATINI KEYBETTİ
Kadir Han, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.