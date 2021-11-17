Koyun otlatırken geri manevra yapan minibüsün altına kalan ve 150 metre sürüklenen 78 yaşındaki Kadir Han, hastanede hayatını kaybetti.

Aksaray’da Hacılar Harmanı Mahallesi 5835 Sokak'ta, saat 12.00 sıralarında Efrahim O., (23), minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada yol kenarındaki boş arazide otlayan koyunlarını takip eden Kadir Han'a (78) çarptı.

Efrahim O. kazayı fark etmeyince, Kadir Han yaklaşık 150 metre minibüsün altında sürüklendi.

SIKIŞTIĞI YERDEN 10 DAKİKADA ÇIKARILDI

Çevredekilerin uyarısı üzerine Efrahim O. aracını durdu.

Aracın altında sıkışan Kadir Han, çağrılan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Aksaray’da minibüsün altında sürüklenen adam, hayatını kaybetti VİDEO



YAKINLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Han, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayı duyup gelen kızı Elif Han, ''Babama ne oldu?'' diyerek gözyaşı döktü.

Elif Han'ı, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakınlarından Ayşe Şen de Kadir Han’ın kaza yerinde kalan ayakkabısını eline alıp ağladı.

Sürücü Efrahim O. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAYATINI KEYBETTİ

Kadir Han, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.