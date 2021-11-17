Euro
11.9799
2.56%
Dolar
10.5819
2.57%
Altın
634.84
3.44%
Borsa
1.71
1.47%
Bitcoin
636.303
0.32%
BTXN Coin
21.00
-3.89%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Aksaray’da minibüsün altında sürüklenen adam, hayatını kaybetti

    Koyun otlatırken geri manevra yapan minibüsün altına kalan ve 150 metre sürüklenen 78 yaşındaki Kadir Han, hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 17.11.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 17:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aksaray’da minibüsün altında sürüklenen adam, hayatını kaybetti

    Aksaray’da Hacılar Harmanı Mahallesi 5835 Sokak'ta, saat 12.00 sıralarında Efrahim O., (23), minibüsüyle geri manevra yaptığı sırada yol kenarındaki boş arazide otlayan koyunlarını takip eden Kadir Han'a (78) çarptı.

    Efrahim O. kazayı fark etmeyince, Kadir Han yaklaşık 150 metre minibüsün altında sürüklendi.

    SIKIŞTIĞI YERDEN 10 DAKİKADA ÇIKARILDI

    Çevredekilerin uyarısı üzerine Efrahim O. aracını durdu.

    Aracın altında sıkışan Kadir Han, çağrılan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

    Aksaray’da minibüsün altında sürüklenen adam, hayatını kaybetti VİDEO

    YAKINLARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

    Han, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kazayı duyup gelen kızı Elif Han, ''Babama ne oldu?'' diyerek gözyaşı döktü.

    Elif Han'ı, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

    Aksaray’da minibüsün altında sürüklenen adam, hayatını kaybetti #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yakınlarından Ayşe Şen de Kadir Han’ın kaza yerinde kalan ayakkabısını eline alıp ağladı.

    Sürücü Efrahim O. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    HAYATINI KEYBETTİ

    Kadir Han, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Aksaray’da minibüsün altında sürüklenen adam, hayatını kaybetti #2

    Aksaray’da minibüsün altında sürüklenen adam, hayatını kaybetti #3

    Aksaray’da minibüsün altında sürüklenen adam, hayatını kaybetti #4

    Aksaray’da minibüsün altında sürüklenen adam, hayatını kaybetti #5

    Aksaray’da minibüsün altında sürüklenen adam, hayatını kaybetti #6

    Aksaray’da minibüsün altında sürüklenen adam, hayatını kaybetti #7

    Aksaray’da minibüsün altında sürüklenen adam, hayatını kaybetti #8

    Aksaray’da minibüsün altında sürüklenen adam, hayatını kaybetti #9

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir