Aksaray'da mobilya ustasını başından vuran 2 kişi yakalandı 20 yaşındaki mobilya ustası Ali Uçak'ın, dün çalıştığı iş yerinde başından tabancayla vurup ağar yaraladığı tespit edilen meslektaşı Raşit Sancar ve onun arkadaşı Nebi Kenter, yakalandı.

DHA

Aksaray'da Büyük Bölcek Mahallesi 2416 Sokak’ta 3 katlı binanın giriş katındaki döşeme imalatı yapılan bir iş yerinde Ali Uçak, çalıştığı iş yerinde yalnızken yanına gelen kişilerle çıkan tartışmada tabancayla başından vuruldu.

Yaralanan Uçak, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ali Uçak, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis şüphelileri tespit etti

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Raşit Sancar ve onun arkadaşı Nebi Kenter olduğunu belirledi.

Ekipler, kent kameralarından takip ettikleri şüphelilerin saklandıkları bağ evine baskın yaptı.

Şüpheliler polislerin geldiğini fark edince, motosikletle arazide kaçmaya çalıştı.

Şüpheliler yakalandı

Polis 15 kilometrelik takibin ardından Sancar ve Kenter’i yakaladı.

Rasit Sancar ilk ifadesinde şu sözleri sarf etti:

Ali Uçak'ın benim mobilya malzemelerimi çaldığını duyunca dükkanına arkadaşım Nebi Kenter ile gittik. Daha sonra kavga çıkınca arkadaşım Nebi, silahla Ali Uçak’ı vurdu.

Tedavisi sürüyor

Ali Uçak'ın tedavisi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.