Aksaray'da modifiyeli araç kullanan sürücülere ceza yağdı Aksaray'da yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren ve modifiyeli araç kullanan sürücülere ceza kesildi.

İHA

Aksaray genelinde modifiyeli araç denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri özellikle trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda görev aldı.

Yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren ve modifiyeli araç kullanan sürücülere yönelik sıkı bir denetim yapan trafik polisleri cadde ve sokaklarda tüm araçları bir bir durdurarak denetledi.

Sürücülere ceza yağdı

Trafik mevzuatına uymayan araçlar hakkında cezai işlem uygulayan trafik polisleri çok sayıda modifiyeli ve yüksek ses dinleyen araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Sigortası olmayan 2 araç, muayenesi olmayan 1 araç da trafikten men edildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şehrin huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.