Aksaray'da 'Ne bakıyorsunuz' deyip 2 genci bıçakladılar Aksaray’da biri Irak diğeri Afganistan uyruklu 2 genç, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından “Ne bakıyorsun” denildikten sonra darbedilip bıçaklandı.

İHA

Aksaray Hacı Hasanlı Mahallesi 707 Sokak'ta, Irak uyruklu Najım İbrahim İsmail İ. (14) ve Afganistan uyruklu Amir C. (16) yolda yürürken iddiaya göre kavga eden bir guruba baktıkları esnada, ‘Ne Bakıyorsunuz’ diyen 2 kişi tarafından saldırıya uğradı.

2 genci dövüp bıçakladılar

2 genci önce darbeden kimliği belirlenemeyen 2 kişi daha sonra da ceplerinde taşıdığı bıçaklarla Najım İbrahim İsmail İ.’yi tek bıçak darbesiyle bacağından, Amir C.’yi ise 3 bıçak darbesiyle bacaklarından bıçakladı. Bacaklarından yaralanan gençler yol ortasına düşerken çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralı gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polisin geniş çaplı inceleme başlattığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yaşadığı olayı anlatan Najım İbrahim İsmail İ.,

Abi yoldan geçiyorduk, onlar sevgilisiyle tartışıyordu. Biz baktık onlara, onlar da ‘Ne bakıyorsunuz’ falan dediler bize. Sonra bizi kovaladı. Bana yumduk attı gözüme, tokat attı ve ben kaçtım. Sonra caminin orada bizi yakaladılar bıçakladılar.

dedi.