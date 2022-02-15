Euro
15.44
0.47%
Dolar
13.61
0.12%
Altın
812.51
-0.67%
Borsa
2044
2.11%
Bitcoin
600.847
4.58%
BTXN Coin
37.55
8.05%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmenle ilgili yeni gelişme

    Öğrencisini dövdüğü gerekçesiyle mesleğine son verilen öğretmen, hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası aldı. Kararın ardından hükmün açıklanması geri bırakıldı.
    • DHA
    • 15.02.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 12:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmenle ilgili yeni gelişme

    Aksaray’ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda, 14 Aralık günü, matematik öğretmeni Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yi sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövüp boğazını sıktı.

    Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yi meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı.

    ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE SON VERİLDİ

    Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi.

    Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

    Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından başlattığı soruşturma sonrası Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi.

    Aksaray'da öğrencisini tekme tokat dövüp boğazını sıktı VİDEO

    KARAR ÇIKTI

    Hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen eski öğretmen için karar çıktı.

    Mahkeme öğrencisini acımasızca döven Ali Rıza Y.’ye 10 ay hapis cezası verdi.

    Kararla birlikte hükmün açıklanmasının geri bırakıldı.

    Aksaray da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmenle ilgili yeni gelişme #1

    Aksaray da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmenle ilgili yeni gelişme #2


    İlginizi Çekebilir

    Uygun fiyatlı iPhone'un üretimi başlıyor
    Teknoloji

    Uygun fiyatlı iPhone'un üretimi başlıyor

    Sakarya'da şehrin ortasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
    İç Haber

    Sakarya'da şehrin ortasında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz
    Btcrobo

    Btcrobo ile bir gecede zengin olabilirsiniz

    Görüş Bildir