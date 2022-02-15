Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmenle ilgili yeni gelişme

Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmenle ilgili yeni gelişme

Öğrencisini dövdüğü gerekçesiyle mesleğine son verilen öğretmen, hakkında açılan davada 10 ay hapis cezası aldı. Kararın ardından hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Aksaray’ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda, 14 Aralık günü, matematik öğretmeni Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yi sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövüp boğazını sıktı.

Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yi meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE SON VERİLDİ

Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi.

Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından başlattığı soruşturma sonrası Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi.

Aksaray'da öğrencisini tekme tokat dövüp boğazını sıktı VİDEO

KARAR ÇIKTI

Hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen eski öğretmen için karar çıktı.

Mahkeme öğrencisini acımasızca döven Ali Rıza Y.’ye 10 ay hapis cezası verdi.

Kararla birlikte hükmün açıklanmasının geri bırakıldı.