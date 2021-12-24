Aksaray'da öğrenciyi darbeden öğretmenin ilk ifadesi: Hap kullanıyorum

Öğrencisini koridorda tekme, tokat ve yumruklarla darbeden öğretmen, ilk ifadesinde, hap kullandığını ve görüntüleri izlediğinde kendine inanamadığını söyledi.

14 Aralık'ta Aksaray'da Ali Rıza Y. isimli öğretmenin öğrencisine uyguladığı şiddet, kamera görüntüleriyle birlikte Türkiye'nin gündemine oturdu.

5'inci sınıfa giden öğrencisini kendisine küfrettiğini iddia ederek koridorda tekme, tokat ve yumruklarla döven öğretmen, diğer sınıflardan çıkan öğretmenler tarafından durdurulabildi.

Kameraya yansıyan şiddet görüntülerinde diğer öğretmenlerin müdahalesiyle şiddeti sonlandırdığı görülen öğretmenin, ilk ifadesi ortaya çıktı.

"O GÜN İLAÇ KULLANMAYI UNUTMUŞUM"

İfadesinde psikolojik rahatsızlıkları olduğunu söyleyen öğretmen, ilaç kullandığını belirtti.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve olay günü ilaç kullanmayı unuttuğunu aktaran öğretmen, "Psikolojik rahatsızlığım var. O nedenle ilaç kullanıyorum. O gün ilaç kullanmayı unutmuşum. Ben de kendimi kaybetmişim. 1-2 tokat attım zannettim. Görüntüleri izleyince bunu nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Olay nedeniyle üzgünüm." açıklamasında bulundu.

ÖĞRETMENLİK GÖREVİNE SON VERİLECEK

10 gün iş göremez raporu verilen öğrenciye uygulanan şiddet sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, öğretmen Ali Rıza Y. görevden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili müfettiş de görevlendirilirken, Ali Rıza Y.'nin ise başlatılan soruşturma kapsamında öğretmenlik görevine son verileceği belirtildi.

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ÖĞRETMEN HAKKINDA 1,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, öğrencisi T.K.'ye (11) şiddet uygulayan matematik öğretmeni Ali Rıza Y. hakkında iddianamenin hazırlandığını açıkladı.

İddianamede 1,5 yıla kadar hapis cezası istenirken yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün itibarıyla Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 23/12/2021 tarih, 2021/1755 Soruşturma, 2021/543 sayılı iddianamesi ile şüpheli öğretmen hakkında 'Beden ve Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı, Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuzu Kötüyü Kullanmak Suretiyle Basit Yaralama Suçundan' kanunda yazılı cezasının üst haddinden cezalandırılması talebi ile Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmıştır."