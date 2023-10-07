Aksaray'da okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki çocuk öldü Aksaray'da okulda yemek sırasında beklerken aniden fenalaşan 10 yaşındaki 5'inci sınıf öğrencisi hayatını kaybetti. Çocuğun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

DHA

Aksaray merkez İstiklal Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu'nda 10 yaşındaki 5'inci sınıf öğrencisi İsmail Bozlak, okulun yemekhanesinde öğle yemeği için sırada beklerken bir anda yığıldı.

Öğretmenleri ile okuldaki hemşire tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitiren İsmail Bozlak'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi.

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü de İsmail Bozlak için taziye mesajı yayınladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)