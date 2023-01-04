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- Aksaray'da öldürülen gencin katili amcası çıktı
Aksaray'da öldürülen gencin katili amcası çıktı
- 04.01.2023 - 16:51
- Güncelleme : 04.01.2023 - 16:55
Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Hıdırlı köyü yolunda ilçede öğrenim gören ortaokul öğrencilerini, köylerdeki evlerine bırakıp, geri dönmek için yola çıkan Kenan Özcan, minibüsünün yanında kanlar içinde bulundu.
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlıkçıların kontrolünde Kenan Özcan'ın öldüğü belirlendi. Jandarmanın incelemesinde, Özcan'ın tabancayla 5 kurşunla öldürüldüğü saptandı.
Katili amcası çıktı
DHA'nın haberine göre olayın ardından jandarma ekipleri, köy yolundaki güvenlik kamerası kayıtlarından, şüphelinin Kenan Özcan'ın amcası Aşır Özcan olduğunu tespit etti.
Özcan, JASAT ekiplerince Ankara'nın Pursaklar ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı. Aşır Özcan, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kenan Özcan'ın yarın toprağa verileceği bildirildi.