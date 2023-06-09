Aksaray'da ölen hemşire ile ilgili soruşturma: Kan testi çözecek Doktor sevgilisinin oturduğu rezidansın balkonundan düşüp, hayatını kaybeden hemşireden alınan kan örneği, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki testle hemşirenin alkol, uyuşturucu ya da ilaç alıp almadığı belirlenecek.

DHA

Henüz 25 yaşındaydı…

Aksaray’daki özel bir hastanede hemşire olarak görev yapıyordu.

Doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın 7'nci katındaki daireden 3'üncü katın balkonuna düştü ve öldü.

Aile, intiharı kabullenmiyor

24 Mayıs günü meydana gelen feci olay, şüpheli bulundu.

Ailesine göre hemşire Saliha, intihar edecek bir genç değildi.

Hatta aile onun bu ölüme bilerek sürüklendiğini öne sürüyordu.

Geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Doktor sevgilisi salıverildi

Bu kapsamda gözaltına alınıp, ifadesinde “O sırada içerdeydim, düştüğünü görmedim” diyen 43 yaşındaki doktor Halil İbrahim A., serbest bırakıldı.

Daha sonra ikinci kez gözaltına alınan Halil İbrahim A., bu kez adli kontrol ile salıverildi.

Soruşturmada çiftin çalıştığı hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi Çiğdem Özkan da gözaltına alındı.

Tehdit ettiler

Özkan, 'tehdit ve şantaj' suçlaması ile tutuklandı.

Özkan'ın, hastanenin sahibi ve başhekimi olan doktor T.C. ile sevgili oldukları belirtildi.

Özkan'ın, T.C. ile Saliha Tuncel'in birlikte villaya girdiklerine dair görüntülerle hemşireyi tehdit ettiği öne sürüldü.

Daha önce ifadesine başvurulan T.C. de gözaltına alındı.

T.C., işlemlerinin ardından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Keşif yapıldı

Öte yandan olayın yaşandığı rezidansta keşif yapıldı.

Daha sonra Saliha Hemşire'nin evi ve otomobili ile doktor T.C.'nin villasında arama yapıldı.

Saliha Hemşire ile şüphelilerin telefonları inceleme altına alındı.

Kan örneği alındı

Saliha Hemşire'den alınan kan örneği ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Buradaki testle Saliha Tuncel'in alkol, uyuşturucu ya da ilaç alıp almadığı belirlenecek.

Böylelikle kendi isteğiyle aldığı veya zorla verilen herhangi bir maddenin tesiriyle balkondan atladığı veya atıldığının belirlenmesi konusunda uzmanlar değerlendirmede bulunacak.

Soruşturmanın gidişatı da buradaki sonuçlara göre ilerleyecek.