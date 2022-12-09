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- Aksaray'da otomobil kanala uçtu: 1 ölü
Aksaray'da otomobil kanala uçtu: 1 ölü
Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Muhteber Nur Karsandı yaralanırken, arkadaşı Ülger Yıldız hastanede yaşamını yitirdi.
- 09.12.2022 - 17:47
- Güncelleme : 09.12.2022 - 18:02
Aksaray'ın Bahçesaray Mahallesi'nde Muhteber Nur Karsandı yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, sulama kanalına uçarak ters döndü.
DHA'nın haberine göre; kazada sürücü Muhteber Nur Karsandı ve yanındaki arkadaşı Ülger Yıldız yaralandı.
Hastanede hayatını kaybetti
İhbarla kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, Karsandı ve Yıldız'ı araçtan çıkardı.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Ülger Yıldız, yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.