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    Aksaray'da otomobil kanala uçtu: 1 ölü

    Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Muhteber Nur Karsandı yaralanırken, arkadaşı Ülger Yıldız hastanede yaşamını yitirdi.
    • 09.12.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 18:02
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    Aksaray'da otomobil kanala uçtu: 1 ölü

    Aksaray'ın Bahçesaray Mahallesi'nde Muhteber Nur Karsandı yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, sulama kanalına uçarak ters döndü.

    DHA'nın haberine göre; kazada sürücü Muhteber Nur Karsandı ve yanındaki arkadaşı Ülger Yıldız yaralandı.

    Hastanede hayatını kaybetti

    İhbarla kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, Karsandı ve Yıldız'ı araçtan çıkardı.

    Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralılardan sağlık durumu kritik olan Ülger Yıldız, yaşamını yitirdi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aksaray da otomobil kanala uçtu: 1 ölü #1

    Aksaray da otomobil kanala uçtu: 1 ölü #2

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