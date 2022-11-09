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    Aksaray'da otomobilin çarptığı genç öldü

    Otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
    • 09.11.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 17:27
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    Aksaray'da otomobilin çarptığı genç öldü

    Aksaray’ın Terminal Caddesi'nde 68 DZ 003 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Zait P. (27), yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Berşan Göktaş'a (20) çarptı.

    Yaşam mücadelesi bitti

    3 Ekim günü meydana gelen kazanın ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Göktaş, müdahaleye rağmen 6 Kasım'da hayatını kaybetti.

    Askere gitmeyi istiyordu

    Gelişim geriliği bulunan ve askere gitmeyi çok isteyen Göktaş'ın, 5 Ocak 2023'de askerliğe çağrıldığı ancak hastanede yattığı için söylenemediği öğrenildi.

    Serbest kaldı

    AA’nın haberine göre gözaltına alınan sürücü Zait P, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Aksaray da otomobilin çarptığı genç öldü #1


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