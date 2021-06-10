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    Aksaray'da otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti

    Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 69 yaşındaki Mustafa Karakuş, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 10.06.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 11:08
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    Aksaray'da otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti

    Dün saat 23.30 sıralarında Niğde- Ankara otobanı Alayhan gişelerinde trafik kazası meydana geldi.

    28 yaşındaki Murat Demirel yönetimindeki 50 SA 602 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Karakuş'a çarptı.

    Yola savrulan Karakuş, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    KURTARILAMADI

    Karakuş, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Karakuş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Demirel gözaltına alındı.

    Aksaray da otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti #1

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