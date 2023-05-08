Aksaray'da otomobil yayalara çarptı

AA
27 yaşındaki Hasan Çiçek, yönetimindeki 63 AFR 035 plakalı otomobil ile Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında ilerliyordu.
Bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Elmas, kızı Çiğdem ve torunu Adeviye Arslanhan'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Biri öldü, sürücü gözaltına alındı
Kazada, yayalar ve otomobilde bulunan Mehmet Çiçek (60) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elmas Arslanhan, hayatını kaybetti.
Sürücü Çiçek, gözaltına alındı.