Aksaray'da otomobil yayalara çarptı
AA

27 yaşındaki Hasan Çiçek, yönetimindeki 63 AFR 035 plakalı otomobil ile Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı ilçesi yakınlarında ilerliyordu.

Bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Elmas, kızı Çiğdem ve torunu Adeviye Arslanhan'a çarptı.

İhbar üzerine yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Biri öldü, sürücü gözaltına alındı

Kazada, yayalar ve otomobilde bulunan Mehmet Çiçek (60) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Elmas Arslanhan, hayatını kaybetti.

Çiçek, gözaltına alındı.