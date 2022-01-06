Yunus Emre Mahallesi'nde boş araziye bırakılan pitbull, sokakta oynayan çocuklara ve vatandaşa korku yaşattı. Binalara ve iş yerlerine sığınan vatandaş, saldırgan köpeğin yakalanmasını istiyor.

Tehlike arz eden köpek türleri, vatandaşa endişe yaşatmaya devam ediyor.

Bir örneğin daha geldiği Aksaray'da, boş araziye bırakıldığı düşünülen pitbull cinsi köpeğin tedirgin ettiği vatandaşlar ve sokakta oyun oynayan çocuklar binalara sığındı.

VATANDAŞ TEHLİKEYE KARŞI SIĞINDI

Akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Demir de dışarıda temizlik yaptığı sırada köpeği fark edip, iş yerine girdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen HAYDİ ekipleri, gözden kaybolan köpeğin yakalanması için çalışma başlattı.

"İÇERİ KAÇMAK ZORUNDA KALDIK"

Köpeğin araziden kendisine doğru geldiğini görünce iş yerine sığındığı belirten Ali Demir, ''Bölgeye bırakılan pitbull bizlere saldırmak istedi. Bunun bir an önce yakalanması lazım. Köpeğin geldiğini görünce ben de içeri kaçmak zorunda kaldım. Birkaç gündür bu bölgede başıboş geziyor.” dedi.

Aksaray'da pitbull tedirginliği: Vatandaş binalara sığındı VİDEO



"ÇOCUKLARIMIZA SALDIRMAK İSTİYOR"

Mahalleliden Ali Güneş de “Bu bölgeye son zamanlarda köpek bırakıyorlar. Futbol oynamak için gelen çocuklarımıza saldırmak istiyor. Polisler bölgeye geldi ve köpeği yakalamak için çalışma başlattı. Şu ana kadar yakalayamadı. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz.'' şeklinde konuştu.

















