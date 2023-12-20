Aksaray’da polisi peşlerine takan sürücüden ilginç savunma: 'Bana anons ettiğini ayıkmadım' Kentte düzenlenen denetimde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve emniyeti alarma geçiren sürücü, yarım saatin sonunda kıskıvrak yakalandı. Ekipleri peşine takan sürücünün polise verdiği savunma ise şaşırttı.

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İHA

Aksaray'da polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Gece saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri uygulama noktası oluşturdu.

Ekipler, bu sırada durumundan şüphelendikleri otomobile "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak hızla kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca başladı.

Yarım saat boyunca kovalamaca yaşandı

Polis ekibinin kaçan araç plakasını ve istikametini telsizden anons etmesi üzerine Aksaray emniyeti alarma geçti.

Aksaray sokaklarında yaşanan film sahnesini aratmayan kovalamacada gecenin sessizliğini siren sesleri aldı.

Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu sürücü kıskıvrak yakalandı.

Savunmaları şaşırttı

Araçtan indirilen sürücü Mustafa V. ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı İsmail T. gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken onlarca ekip otosunu peşine takan sürücünün polise verdiği savunma şaşırttı.

"Bana anons ettiğini ayıkmadım"

Polis memurunun, “Polisi de görmedin değil mi?” sorusuna, “Polisi görüyorum abi de bana anons ettiğini ayıkmadım ki.” diyen sürücüye "dur" ihtarına uymamaktan 951 TL ceza kesildi.

Gözaltına alınan arkadaşı ise “Arkadaş tribe girdi kaçtı. Adama 'dur' dedik adam durmadı.” diye konuştu.

Gözaltına alınan sürücü ve arkadaşı ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)