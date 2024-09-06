Aksaray'da polislere 'Kamu personeliyim' deyip yasal olmayan işlem teklif etti Aksaray'da ehliyetsiz yakalanan sürücünün olay yerine gelen bir yakını, polislere kamu personeli olduğu söyleyip yasal olmayan işlem teklif etti. Olumsuz geri dönüş alan kadın ve yakınları o sırada olay yerinde bulunan basın mensuplarına saldırdı.

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İHA

Aksaray'da trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 'yok artık' dedirten anlar yaşandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, bekçilerle birlikte Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Büyükbölcek Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.

DENETİMİ GÖRÜNCE KAÇTI

Ekipler, uygulama noktasına yaklaşan bir otomobile dur ihtarında bulundu.

Polis ekiplerini görünce uygulama olduğunu fark eden sürücü hızla olay yerinden kaçtı.

Bunun üzerine polis ekipleri de aracın peşine düştü.

EHLİYETİNİN OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Kısa süreli kovalamacada sürücü çok kaçamadan kıskıvrak yakalanırken araç ve sürücü uygulama noktasına getirildi.

Araçtan indirilen H.V.A. (18) isimli sürücünün sorgulamasını yapan ekipler, sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti.

POLİSE YASAL OLMAYAN İŞLEM TEKLİFİNDE BULUNDU

Ehliyetsiz yakalanan genç sürücü hemen yakınlarını telefonla arayarak polise yakalandığını söylerken, olay yerine E.A. isimli kadınla birlikte 2 erkek olmak üzere 3 yakını geldi.

Polis otosu başında genç sürücüye cezai işlem uygulandığı esnada kameraları fark eden kadın, basın mensuplarına “Çekmeyin” dedi.

Kamu personeli olduğunu belirten kadın, daha sonra polis memuruna, “Başka bir şeyden benim ehliyetime yazamaz mısınız?” diye teklifte bulundu.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

İstediği olmayınca öfkelenen kadın, uygulama noktasında görevini yapan basın mensuplarına müdahale etmek istedi.

Görüntü çekilmesini istemeyen kadın, basın mensuplarına dönüp, “Kamu personeliyim diyorum hala çekiyorsun. Hala çekiyor ya, inadına çekiyor. Gel çek, tut kamerayı.” deyip, basın mensubunun üzerine yürüdü.

Kadının, yanında bulunan 2 yakınına basın mensuplarını şikayet etmesi üzerine bu kez de 2 şahıs, basın mensuplarının üzerine yürüyerek tehdit ve küfürler yağdırdı.

KAMERALARA EL HAREKETİ ÇEKTİ

Basın mensuplarının yaptığı işe de küfreden şahıslara polis ekipleri müdahale etti. “Seni denk getiririm.” deyip tehditler savuran şahıslar olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışılırken, E.A. isimli kadın “Çek çek, al bunu da çek.” deyip gazetecilere uygunsuz el hareketi gösterdi.

İşlemlerin ardından olay yerinden ayrılan kadın, bu kez de basın mensubuna, “Seninle denk geleceğiz.” deyip hem sözlü hem de eliyle fiziksel tehdit etti.

TOPLAM 25 BİN 800 TL CEZA KESİLDİ

Ehliyetsiz sürücüye 12 bin 900 TL, araç sahibi olan annesine de 12 bin 900 TL olmak üzere toplam 25 bin 800 TL para cezası kesildi.

Araç ise basın mensuplarına saldıran E.A. isimli kadına teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)