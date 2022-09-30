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    Aksaray'da polisten kaçan uyuşturucu şüphelileri: Kaçmadık, hastaneye gidiyorduk

    Uyuşturucu tacirlerine yönelik bir iş yerine düzenlenen operasyonda polisi fark edip hafif ticari araçla kaçan 2 şüpheli, aracın lastiklerine ateş açılması ve bir polis aracına çarpmasıyla yakalandı.
    • 30.09.2022 - 01:56
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    Aksaray'da polisten kaçan uyuşturucu şüphelileri: Kaçmadık, hastaneye gidiyorduk

    Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik, öğle saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

    Araçla kaçmaya çalıştılar

    DHA'nın aktardığına göre; polisin geldiğini fark eden Yunus K. (20) ve Murat Y. (29), 68 HA 926 plakalı hafif ticari araca binip, kaçmaya başladı. Şüpheliler 'dur' ikazında bulunan polislerin üzerine aracı sürüp kaçmaya devam etti.

    Aksaray'da polisten kaçan uyuşturucu şüphelileri: Kaçmadık, hastaneye gidiyorduk - VİDEO

    Bunun üzerine kaçış güzergahlarındaki kavşaklarda önlem alınırken, bölgeye de çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, takip sırasında Yunus K.'nın kullandığı hafif ticari aracın lastiklerine ateş açıp durdurmak istedi.

    Aksaray da polisten kaçan uyuşturucu şüphelileri: Kaçmadık, hastaneye gidiyorduk #1

    Polis lastiklerini patlattı, kaza yapınca yakalandılar

    Ancak Yunus K. aracın lastiğinin patlamasına rağmen kaçmaya devam etti. Yunus K. yönetimindeki hafif ticari araç, kavşakta önlem alan başka bir polis aracına çarptı. Tekrar kaçmaya çalışan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin ve esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Aksaray da polisten kaçan uyuşturucu şüphelileri: Kaçmadık, hastaneye gidiyorduk #2

    "Kaçmadık, hastaneye gidiyorduk"

    Gözaltına alınan 2 şüpheli, kendilerini görüntüleyen gazetecilerin ''Neden kaçtınız?'' sorusuna ''Biz kaçmadık, hastaneye gidiyorduk'' diye cevap verdi. Yunus K. ile Murat Y., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Aksaray da polisten kaçan uyuşturucu şüphelileri: Kaçmadık, hastaneye gidiyorduk #3

    Aksaray da polisten kaçan uyuşturucu şüphelileri: Kaçmadık, hastaneye gidiyorduk #4


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