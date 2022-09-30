Uyuşturucu tacirlerine yönelik bir iş yerine düzenlenen operasyonda polisi fark edip hafif ticari araçla kaçan 2 şüpheli, aracın lastiklerine ateş açılması ve bir polis aracına çarpmasıyla yakalandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik, öğle saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Araçla kaçmaya çalıştılar

DHA'nın aktardığına göre; polisin geldiğini fark eden Yunus K. (20) ve Murat Y. (29), 68 HA 926 plakalı hafif ticari araca binip, kaçmaya başladı. Şüpheliler 'dur' ikazında bulunan polislerin üzerine aracı sürüp kaçmaya devam etti.

Aksaray'da polisten kaçan uyuşturucu şüphelileri: Kaçmadık, hastaneye gidiyorduk - VİDEO

Bunun üzerine kaçış güzergahlarındaki kavşaklarda önlem alınırken, bölgeye de çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, takip sırasında Yunus K.'nın kullandığı hafif ticari aracın lastiklerine ateş açıp durdurmak istedi.

Polis lastiklerini patlattı, kaza yapınca yakalandılar

Ancak Yunus K. aracın lastiğinin patlamasına rağmen kaçmaya devam etti. Yunus K. yönetimindeki hafif ticari araç, kavşakta önlem alan başka bir polis aracına çarptı. Tekrar kaçmaya çalışan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar eroin ve esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

"Kaçmadık, hastaneye gidiyorduk"

Gözaltına alınan 2 şüpheli, kendilerini görüntüleyen gazetecilerin ''Neden kaçtınız?'' sorusuna ''Biz kaçmadık, hastaneye gidiyorduk'' diye cevap verdi. Yunus K. ile Murat Y., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





