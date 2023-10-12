Aksaray'da refüje çıkan sürücü aydınlatma direğine çarptı

İHA
Aksaray'da istikametine seyreden 30 yaşındaki S.G.D., idaresindeki 68 ACF 398 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kaza sonucu kontrolden çıkarak refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpmasıyla sürücü yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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