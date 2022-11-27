Polis ekiplerinin trafik denetiminde bir aracın içinden ruhtasız silah çıktı. Sürücü, çocuğunun kullandığını söyledi ve "pat pat atıyor tilki falan gelmesin” diyerek kendini savundu.

Aksaray, Gülağaç Yolu Kireçli civarında polis ekipler ilginç bir olayla karşılaştı.

Sabah saatlerinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri trafikte denetim yaptı.

Ekipler seyir halinde ilerleyen bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen asayiş ekipleri araçta arama yaptı.

Araçtan ruhsatsız silah çıktı

Yapılan aramada şoför koltuğunun altında bir adet ruhsatsız tabanca bulundu.

İlk etapta kurusıkı olduğu değerlendirilen tabanca yapılan incelemelerin ardından kurusıkıdan döndürülme olduğu tespit edildi.

Aksaray'da ruhsatsız silahla yakalanan sürücüsün ifadesi şaşırttı ViDEO







Sürücünün ifadesi şaşırttı

Adli işlemlerin yapılması için gözaltına alınan 47 yaşındaki araç sürücüsü İsmail K. basın mensuplarının "Neden tabanca bulunduruyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

Silahı, tilkilerin gelmemesi için 13 yaşındaki çocuğunun kullandığını belirten sürücü İsmail K., rahat tavırlarıyla da dikkat çekti.





"Tavuklara, tilkiye ufaklık arada bir atıyor"



Evinin köy dışında olduğunu belirten sürücü İsmail K., "Evim köyden dışarıda. Tavuklara, tilkiye ufaklık arada bir atıyor. Şimdi mermisi bile yok. Çocuk pat pat atıyor tilki falan gelmesin diye." diye kendini savundu.

İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şahıs Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



