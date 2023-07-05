Aksaray'da sağlık görevlisini darbeden refakatçi serbest bırakıldı

DHA
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastanenin 3'üncü katında tedavi gören yakınının yanında refakatçi olan İrfan A. odasından çıkarak koridorda temizlik görevlisi İlyas Büyükkışla’ya bağırarak çarşaf istedi.
İkili arasında bu esnada tartışma çıktı.
Tartışma sonrası İrfan A., İlyas Büyükkışla'yı darbetti.
Tedavi altına alındı
Yüzü kanlar içinde kalan sağlık çalışanı görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı.
Gözaltına alındı
Diğer sağlık görevlileri 'beyaz kod' verdi. Olayla ilgili polis ekipleri İrfan A.’yı gözaltına aldı.
İrfan A. emniyetteki ilk ifadesinde çarşaf nedeni ile çıkan tartışma sonrası temizlik görevlisini darbettiğini söyledi.
Serbest kaldı
İrfan A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (DHA)