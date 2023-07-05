Aksaray'da sağlık görevlisini darbeden refakatçi serbest bırakıldı
DHA

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastanenin 3'üncü katında gören yakınının yanında refakatçi olan İrfan A. odasından çıkarak koridorda temizlik görevlisi İlyas Büyükkışla’ya bağırarak çarşaf istedi.

İkili arasında bu esnada tartışma çıktı.

Tartışma sonrası İrfan A., İlyas Büyükkışla'yı darbetti.

Tedavi altına alındı

Yüzü kanlar içinde kalan çalışanı görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı.

Gözaltına alındı

Diğer sağlık görevlileri 'beyaz kod' verdi. Olayla ilgili polis ekipleri İrfan A.’yı gözaltına aldı.

İrfan A. emniyetteki ilk ifadesinde çarşaf nedeni ile çıkan tartışma sonrası temizlik görevlisini darbettiğini söyledi.

Serbest kaldı

İrfan A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla bırakıldı. (DHA)