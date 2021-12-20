- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Aksaray'da sahte alkolden fenalaşan adam kurtarılamadı
Aksaray'da sahte alkolden fenalaşan adam kurtarılamadı
- DHA
- 20.12.2021 - 11:02
Aksaray'da yaşayan 56 yaşındaki reklamcı Süleyman Çiğdem, 16 Aralık'ta sahte içki tüketerek fenalaştı.
KURTARILAMADI
Bunun üzerine sağlık ekiplerini arayarak haber veren Çiğdem, yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, dün yaşamını yitirdi.
Çiğdem'in sahte içkiden zehirlenip zehirlenmediğinin belirlenmesi için doku örnekleri, mikrobiyoloji laboratuvarında incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Aralık'ta, 2 çocuk babası olan terzi Erkan Partal'ın (56) ölü bulunduğu evinde alkol olduğu değerlendirilen plastik şişede sıvı madde ele geçirilmesiyle sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerine soruşturma başlattı.
Partal'dan da alınan doku örnekleri, Ankara Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.
ŞÜPHELİNİN EVİNDE ÇOK SAYIDA İÇKİ BULUNDU
Hem Partal'ın ölümü hem de Çiğdem'in zehirlenmesiyle bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alınan, Hamidiye Mahallesi'nde oturan M.H.B.'nin evinde, piyasaya sürülmeye hazır 16 litre sahte rakı, 4 litre sahte votka, 5 litre metil alkol ve bir miktar alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.
SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.