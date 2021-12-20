Aksaray'da sahte alkolden fenalaşan adam kurtarılamadı

Sağlık ekiplerini arayarak sahte içkiden fenalaştığını söyleyen adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aksaray'da yaşayan 56 yaşındaki reklamcı Süleyman Çiğdem, 16 Aralık'ta sahte içki tüketerek fenalaştı.

KURTARILAMADI

Bunun üzerine sağlık ekiplerini arayarak haber veren Çiğdem, yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, dün yaşamını yitirdi.

Çiğdem'in sahte içkiden zehirlenip zehirlenmediğinin belirlenmesi için doku örnekleri, mikrobiyoloji laboratuvarında incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Aralık'ta, 2 çocuk babası olan terzi Erkan Partal'ın (56) ölü bulunduğu evinde alkol olduğu değerlendirilen plastik şişede sıvı madde ele geçirilmesiyle sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerine soruşturma başlattı.

Partal'dan da alınan doku örnekleri, Ankara Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

ŞÜPHELİNİN EVİNDE ÇOK SAYIDA İÇKİ BULUNDU

Hem Partal'ın ölümü hem de Çiğdem'in zehirlenmesiyle bağlantılı olduğu şüphesiyle gözaltına alınan, Hamidiye Mahallesi'nde oturan M.H.B.'nin evinde, piyasaya sürülmeye hazır 16 litre sahte rakı, 4 litre sahte votka, 5 litre metil alkol ve bir miktar alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.





