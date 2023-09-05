AA
Yaz mevsimine veda ediliyor...
Öyle ki sonbahar yağmurları yüzünü göstermeye başladı.
Hafta sonu Samsun, Kayseri, Aksaray, Ankara, Adana ve Eskişehir'de şiddetli yağmur kentleri etkisi altına aldı.
Cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü.
Asel bebek aranıyor
Aksaray'daki sel felaketinde ise can kaybı dahi yaşandı.
Sel sularına kapılan 3 aylık Asel bebeği arama çalışmaları ise sürüyor.
Vatandaşların kurtarılma anları
Su baskınında mahsur kalanlardan bir kadın ile çocuklarının kurtarılma anı ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüler ise bugün ortaya çıktı.
Ekiplerin olay günü suda mahsur kalan bir kadını ip yardımıyla çıkarması, iki çocuğu da kucaklarında güvenli bölgeye taşıması kameralara yansıdı.