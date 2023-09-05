Aksaray'da sel felaketinde kurtarma operasyonu kamerada Sağanak yağmurun ardından sel sularına kapılan vatandaşların kurtarıldıkları anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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AA

Yaz mevsimine veda ediliyor...

Öyle ki sonbahar yağmurları yüzünü göstermeye başladı.

Hafta sonu Samsun, Kayseri, Aksaray, Ankara, Adana ve Eskişehir'de şiddetli yağmur kentleri etkisi altına aldı.

Cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü.

Asel bebek aranıyor

Aksaray'daki sel felaketinde ise can kaybı dahi yaşandı.

Sel sularına kapılan 3 aylık Asel bebeği arama çalışmaları ise sürüyor.

Vatandaşların kurtarılma anları

Su baskınında mahsur kalanlardan bir kadın ile çocuklarının kurtarılma anı ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler ise bugün ortaya çıktı.

Ekiplerin olay günü suda mahsur kalan bir kadını ip yardımıyla çıkarması, iki çocuğu da kucaklarında güvenli bölgeye taşıması kameralara yansıdı.