Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü

Aksaray'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak öldü

Ortaköy'de serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti. Çocukların cesedi AFAD dalgıç ekipleri tarafından yapılan arama çalışmasında bulunarak çıkartıldı.

Aksaray'ın Ortaköy İlçesinde bulunan Gökler Köyünde yaşayan Muhammet Sevim (14) ile arkadaşı Ahmet Bektik (14) akşam saatlerinde evlerinden çıkarak Bozkır Baraj Göleti’ne geldi.

Kıyafetlerini gölet kenarına bırakan 2 çocuk serinlemek için gölete girdi. 2 çocuk girdikleri gölette boğularak can verdi.

AİLELER KIYAFETLERİNİ BULDU

Çocuklarından haber alamayan aileleri yaptıkları aramada çocukların kıyafetlerini baraj göleti kenarında buldu.

Bunun üzerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri gölette arama çalışması başlattı.





CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARTILDI

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

AFAD Su Altı Arama dalgıçları gölete girerek yapılan 1,5 saatlik çalışma sonrasında çocukların cansız bedenine ulaştı. Göletten çıkarılan cesetler ambulanslara alınırken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



