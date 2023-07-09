Aksaray'da sevgilisinin vurduğu polis hayatını kaybetti
DHA

1 yıllık birliktelik ayrılık kararı alınınca vahşetle bitti...

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli 26 yaşındaki memuru Abdullah Eroğlu ile sevgilisi Aysel Baydar arasında 28 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak'taki bir apartmanda tartışma çıktı.

Polis sevgilisi terk edince, gözü döndü

23 yaşındaki Baydar, kendisinden ayrılmak isteyen Eroğlu'nun beylik tabancasını alıp, ateş etti.

Başından vurulan Eroğlu, kanlar içinde yere yığıldı.

Eroğlu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan 2 çocuk annesi Aysel Baydar, ilk ifadesinde; 1 yıldır birlikte olduklarını, Eroğlu'nun ayrılmak istediğini söyleyince tartışma çıktığını, tabanca ile ateş edip sevgilisini vurduğunu söyledi.

Baydar, işlemleri sonrası tutuklandı.

Aksaray'da sevgilisinin vurduğu polis hayatını kaybetti

42 gün sonra yaşamını yitirdi

Öte yandan hastanede tedavi süren Abdullah Eroğlu, 42 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Eroğlu'nun cenazesi, memleketi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine gönderildi.