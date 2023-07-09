Aksaray'da sevgilisinin vurduğu polis hayatını kaybetti

1 yıllık birliktelik ayrılık kararı alınınca vahşetle bitti...
Aksaray Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli 26 yaşındaki polis memuru Abdullah Eroğlu ile sevgilisi Aysel Baydar arasında 28 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak'taki bir apartmanda tartışma çıktı.
Polis sevgilisi terk edince, gözü döndü
23 yaşındaki Baydar, kendisinden ayrılmak isteyen Eroğlu'nun beylik tabancasını alıp, ateş etti.
Başından vurulan Eroğlu, kanlar içinde yere yığıldı.
Eroğlu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tutuklandı
Gözaltına alınan 2 çocuk annesi Aysel Baydar, ilk ifadesinde; 1 yıldır birlikte olduklarını, Eroğlu'nun ayrılmak istediğini söyleyince tartışma çıktığını, tabanca ile ateş edip sevgilisini vurduğunu söyledi.
Baydar, işlemleri sonrası tutuklandı.
42 gün sonra yaşamını yitirdi
Öte yandan hastanede tedavi süren Abdullah Eroğlu, 42 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.
Eroğlu'nun cenazesi, memleketi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine gönderildi.