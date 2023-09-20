Aksaray'da seyir halindeki otomobil yandı Aksaray'da seyir halindeyken dumanlar çıkan otomobilin motor bölümü alev aldı.

İHA

Aksaray'da Ankara kara yolu Topakkaya Beldesi yakınlarında Aksaray istikametine seyreden Y.A. (48) idaresindeki otomobilin ön kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

Ne olduğunu anlayamayan sürücü aracı hemen yolun kenarındaki dinlenme tesisine çekti.

Aracın motor kısmından yandığını fark eden sürücü araçta bulunan yangın tüpüyle müdahale etmek istedi.

Bu sırada dinlenme tesisindeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Kısa sürede söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Aracın motor kısmında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)