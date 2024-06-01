Aksaray'da seyyar satıcılar arasında kavga çıktı: Polis biber gazıyla müdahale etti İki seyyar satıcı arasında çıkan kavgaya çıkan kavgaya ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri biber gazıyla müdahale ederken, satıcılardan biri isyan etti. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Aksaray'da seyyar satıcılar arasında çıkan tartışma panik anlara neden oldu.

Aralarında 1 metre boşlukla tezgah açarak birisi midyeci diğeri de pilav satan 2 seyyar satıcı birbirinden alışveriş yaptı.

Seyyar satıcılar arasında kavga çıktı

Pilavcı M.F.Y. (25) den pilav alan midyeci C.Ç. (23) bir süre sonra pilavın üzerindeki tavuğun az olduğunu ve tavuk koymasını istediği anda 2 esnaf arasında tartışma çıktı.

Pilav üstü tavuk tartışması kısa sürede kavgaya dönüşünce 2 seyyar satıcı caddede birbirine girdi.

Olay yerinde bulunan trafik polisleri tarafından ilk müdahale yapılırken 2 seyyarın polise de direnmesi üzerine bölgeye takviye ekip gönderildi.

Taraflara biber gazlı müdahale

Kısa sürede olay yerine gelen bekçi ve asayiş ekipleri midyeci ve pilavcıyı ayırmaya çalıştı. Polisin tüm müdahale ve ısrarlı konuşmalarına rağmen saldırı ve kavgaya devam eden şahıslara biber gazı sıkılarak müdahale edildi.

Sıkılan biber gazı sayesinde kavga son bulurken midyeci olan C.Ç. bu kez polis ekiplerine bağırmaya başladı.

Acısını polisten çıkardı

Yediği biber gazının acısını çıkarmaya çalışan midyeci kendisine yardımcı olmaya çalışan polis memuruna, “Açamıyorum abi, Yerde yatarken gözüme sıkıyorsunuz ya. Bırak ne tamamı, kaybol ya” deyip polis memuru hem azarladı hem de kovdu.

Polis ekiplerince olay yerine ambulans çağırıldı. 112 Acil Yardım ekipleri biber gazı yiyen midyeciye ambulans içinde müdahale ederek gözlerinin yanmasını geçirdi.

Adından ambulanstan inen midyeci yine dur durak bilmeden pilavcı tezgahına ve sandalyelerine tekme atarak zarar verdi.

Gözaltına alındılar

Yine kendisine müdahale etmek isteyen polis memurlarına direnen midyeci C.Ç. adeta polisin sabrını sınarken, son olarak sandalyeyi kırması üzerine üstüne gelen polis memurlarına, “Tak kelepçeyi tak” diyerek kollarını uzattı.

Polis ekipleri şahsı ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Midyeci ve pilavcı gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)